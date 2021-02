Saint-Louis-lès-Bitche : la belle saga des pailles en verre de Fabrice Oberhauser

En matière de verrerie, le savoir-faire et l'imagination des maitres de Moselle n'est plus à prouver. Fabrice Oberhauser en est un nouvel exemple. Il connait un succès fulgurant avec ses pailles en verre, qu'il fabrique dans son propre atelier depuis deux ans en tant qu'auto-entrepreneur, en plus de son travail à la cristallerie de Saint-Louis-lès-Bitche.

Des contacts au Japon

La prise de conscience écologique et l'interdiction des pailles en plastique ont été le déclic : "Je me suis dit, pourquoi ne pas faire des pailles en verre ? A tous les niveaux, le verre n'a que des avantages !" Et les commandes n'ont pas mis longtemps à affluer, à la surprise du Mosellan lui-même qui savait que son produit était "dans l'air du temps" mais qui ne s'attendait pas à un tel succès. Un client est allé jusqu'à lui commander 1000 boites (ils vend ses pailles par boites de cinq). Fabrice Oberhauser a également des contacts au Japon et dans d'autres pays avec des boutiques spécialisées dans la vente de produits artisanaux Made in France.

Un atelier plus grand

L'engouement est tel qu'il va devoir quitter son petit atelier pour un lieu plus grand et plus adapté à sa nouvelle activité. Car il ne compte pas s'arrêter aux pailles, il imagine des produits art déco, des luminaires... En somme, il aura sa propre verrerie ? "En quelque sorte"", relativise t-il, "mais c'est compliqué à concrétiser parce qu'il y a un coût, une infrastructure particulière à mettre en place. Mais j'ai eu la chance il y a deux ans de trouver cette idée qui me finance en partie mon activité, donc oui, c'est un peu un rêve..."

En attendant, vous pouvez vous procurer ses pailles à l'Office de Tourisme du Pays de Bitche à Bitche, à l'Office de Tourisme d'Hanau-La Petite Pierre à la Petite Pierre, par mail fabrice.oberhauser@gmail.com ou via sa page Facebook.