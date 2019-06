Saint-Malo : un entretien d'embauche sur la plage

Saint-Malo, France

Il n'y a pas de bureaux, pas de lumière artificielle, pas de salles de réunion, pas de salles d'attente... mais des transats, du sable fin, une vue imprenable sur la mer et un petit vent marin. Un job dating original (entretien d'embauche) était organisé vendredi 14 juin plage de Bon-Secours à Saint-Malo.

En toile de fond, la côte d'Emeraude © Radio France - Maxime Bossonney

C'est le groupe malouin de prêt-à-porter Beaumanoir qui est à l'initiative, l'entreprise propose une soixantaine de postes de cadres à pourvoir, et pour attirer les futurs collaborateurs, la marque mise sur le cadre idyllique qu'offre la cité corsaire.

Près de 200 personnes se sont présentées devant les recruteurs, en plein air, dans une ambiance décontractée. Petit four, jus de fruits, Disc-jockey, tout était fait pour mettre à l'aise les candidats comme Quentin, qui cherche un poste dans le digital, et qui a quand même préféré le costume au maillot de bain : "C'est très agréable comme cadre, ça nous met dans une ambiance sympa pour passer les entretiens" explique-t-il.

Loin de l'ambiance pesante des bureaux © Radio France - Maxime Bossonney

Le cadre, c'est justement sur cela que joue l'entreprise. Surtout que de l'aveu de Sylvain Lecomte, le directeur des Ressources Humaines du groupe, le secteur manque de bras et peine à attirer les collaborateurs, et surtout leurs conjoints. Saint-Malo est donc la carte postale idéale : "On a la particularité d'avoir un cadre de vie privilégié quand on habite à Saint-Malo, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui" dit-il. Quoi de mieux donc que d'accueillir les candidats sur l'une des plus belle plage de la côte d’Émeraude.