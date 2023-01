Saint-Malo : deux jeunes ingénieurs créent une machine qui facilite le travail des maraichers

C'est au sein de la pépinière d'entreprises "le Cap" à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) que Félix, âgé de 28 ans et Basile Gaulier, 25 ans, ont conçu ce matériel agricole complètement innovant. Pendant un an, ces deux ingénieurs de formation, originaires du nord de la France, ont travaillé d'arrache pied avec la forte volonté de créer un engin qui faciliterait le quotidien souvent difficile des maraichers, une profession dont les tâches sont souvent physiques et provoquent des troubles musculaires sévères. Les deux frères connaissent bien ce métier car leur oncle est maraicher et ils aiment bien inventer "on jouait aux Légo quand on était petit ensemble. On a poussé le bricolage en développant cette machine en 3D sur des logiciels. Ensuite, on a soudé et assemblée en interne" raconte Félix.

Les maraichers ont testé

Félix et Basile Gaulier ont testé d'abord un prototype avec les légumiers nombreux dans le pays de Saint-Malo. "On est allé voir une quinzaine de maraichers. On a beaucoup parlé avec eux et essayer de comprendre pourquoi tel ou tel matériel du marché ne convenait pas à leurs besoins. On a fabriqué un prototype qu'on a essayé l'an dernier dans une dizaine d'exploitations" complète Basile.

De nombreux avantages

Cette machine a été conçue sur trois roues tout terrain. Elle permet de réaliser de multiples tâches grâce à des modules qui se fixent facilement. Les maraichers se mettent à plat ventre sur deux lits de désherbage pour sarcler, ramasser ou semer "On les a développé avec un ostéopathe qui nous a indiqué quelles étaient les zones sur lesquelles il ne fallait pas appuyer au niveau des bras et des articulations, ce qui nous a permis de mettre au point un produit qui soit le plus confortable à utiliser".

Une batterie et un panneau solaire

La machine fonctionne avec une batterie au lithium et elle est munie d'un panneau solaire. Elle est silencieuse et auto-commandée. Les deux frères ont remporté l'an dernier le concours "étonnants créateurs" organisé par Saint-Malo- Agglomération. Maintenant ils s'apprêtent à vendre leur création. Les cinq premières machines doivent être commercialisées avant cet été.

