Saint-Malo : deux salariés de Cora licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche

Saint-Jouan-des-Guérets, France

C'est une décision qui risque de conforter les opposants au travail dominical dans leur opinion. Deux salariés de l'hypermarché Cora de Saint-Jouan-des-Guérets dans l'agglomération de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) viennent d'être licenciés pour faute grave. Ils ont refusé de venir travailler le dimanche, confirmant une information révélée par nos confrères d'Europe 1.

Chrystele Lorant a été licenciée pour faute grave. © Radio France - Céline Guetaz

Chrystele Lorant est employée chez Cora depuis 18 ans. Elle travaille comme caissière. Elle se dit "dégoûtée" par la décision prise par son employeur. "La direction a imposé quatre dimanches par an. Dans mon contrat rien ne le dit alors j'ai refusé. Pour moi le dimanche c'est la famille et les loisirs. A mon retour de congés, j'ai reçu une lettre m'indiquant mon entretien préalable de licenciement," confie Chrystele.

Aucune indemnité de licenciement

L'hypermarché Cora de Saint-Jouan-des-Guérets a décidé d'ouvrir ses portes le dimanche depuis le mois de mars 2018. Aucun avenant n'aurait été ajouté aux contrats des 200 salariés de l'entreprise. Un autre collègue de Chrystele a lui aussi été licencié. Il travaillait depuis huit ans au rayon crèmerie. "On lui demandait depuis plusieurs mois de venir travailler le dimanche mais il refusait. La direction lui a fait la misère pour ses vacances et ses jours de repos," explique un syndicaliste de l'hypermarché. L'homme dénonce aussi le manque de bienveillance dans l'entreprise et la pression qui pèse sur les salariés.

Licenciés pour faute grave, les deux salariés n'ont eu le droit à aucune indemnité. Ils vont porter l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Saint-Malo. La direction de Cora n'a pour le moment pas donné suite à nos sollicitations.