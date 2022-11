Saint-Malo : en magasins et sur internet, les défis des chaussures Bessec

L'entreprise de chaussures Bessec est l'un des fleurons de l'économie malouine et bretonne. Spécialisée dans les chaussures moyennes et haut-de-gamme, elle a été créée il y a 160 ans à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), c'était en 1862 dans l'intra-muros, et compte 29 magasins en Bretagne et au Havre. Ce détaillant en chaussures emploie 130 personnes sur l'ensemble de ses sites. Cet été, Fanny Bessec, représentant la 6è génération de cette famille d'entrepreneurs, a pris les rênes de la société familiale et indépendante qui se lance dans le e-commerce sans renier ses points de vente.

Complémentarité

"Chez nous, le e-commerce est un magasin comme un autre" explique Fanny Bessec, nouvelle directrice générale et qui travaille dans l'entreprise familiale depuis 17 ans "le client va très souvent sur le site comme si c'était une vitrine. C'est la vitrine numéro un de nos magasins". Mais pour Fanny Bessec, le e-commerce ne menace pas du tout les points de vente installés dans les centres villes ou dans les grandes surfaces "tout se complète que ce soient les magasins physiques ou le digital pour amener le meilleur service à nos clients".

Les conséquences de l'inflation

L'inflation et le coûts de l'énergie perturbent l'activité de l'entreprise qui avait déjà été secoué par les fermetures des magasins imposées au moment des confinements. "Comme nous sommes détaillants, les prix de vente sont conseillés par les marques que l'on achète" précise Fanny Bessec "les deux tiers de nos fabricants sont européens, ont les mêmes soucis d'énergie et les répercutent sur les prix qu'ils nous conseillent. Pour nous il y a des seuils psychologiques. Par exemple, cette saison on a été freiné sur certains produits qui étaient très beaux mais qui étaient trop chers".

"On est dans le brouillard"

Dans un contexte économique mondial incertain, il est difficile d'avoir des perspectives pour 2023 reconnait Fanny Bessec "on est tous un peu dans le brouillard, même s'il faut rester optimiste. On n'a pas de projets d'ouverture de magasins et on souhaite consolider nos fondamentaux. de commerçants et de conseillers". L'entreprise est en train de travailler sur un nouveau site internet, plus performant, qui sera opérationnel d'ici un an.

