La relance éco : à Saint-Malo, Tac-Tac City est un nouveau service de livraison des repas à domicile

Ethique et local, Tac-Tac City vient d'être lancé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) par deux malouins d'adoption. Mieux rémunérateur pour les livreurs à vélo et moins cher pour les restaurateurs, ce service met en avant le "fait maison" et s'implante aussi à Vannes (Morbihan).

Le Bar à Naan est l"un des premiers cafés restaurants de Saint-Malo à faire appel à Tac-Tac City. Dans l'établissement, spécialisé dans la cuisine indienne, tout est "fait maison", c'est d'ailleurs la priorité pour ce nouveau service de livraison de repas à domicile créé par Benoit Gonce et Olivier Schmidt, deux malouins d'adoption. Les livreurs sont mieux rémunérés et les restaurateurs payent moins que sur une plateforme. "Quand vous réglez votre commande sur Tac-Tac City, le paiement est divisé en trois" explique Benoit Gonce "on prend 5% hors taxe sur la commande, le reste est reversé directement au restaurant et au livreur. Tac-Tac City ne paye jamais les autres parties ce qui permet de moins taxer le restaurant et de mieux payer le livreur". Et puis les livreurs ne sont ni tracés par l'employeur, ni pénalisés en cas de baisse d'activité. Ils ont tous le statut d'auto-entrepreneur

Une démarche écologique appréciée

Jean-René Boursin, le patron du Bar à Naan, travaillait auparavant avec une célèbre plateforme. Il est séduit par le concept et évoque une démarche écologique de la part de Tac-Tac City "On travaille sur des emballages écoresponsables et biodégradables, on met en avant les producteurs locaux et les circuits courts. En plus il y a une totale transparence avec eux". Benoit Gonce montre aussi l'exemple "je suis livreur et auto-entrepreneur depuis 2007. Je donne aussi des cours de cuisine à domicile. Je fais de l'entretien d'espaces verts". Les fondateurs de Tac-Tac City ont de l'ambition. Ils s'implantent aussi à Vannes. avant d'autres villes bretonnes.

PLUS D'INFO : le site de Tac-Tac City