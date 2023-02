Saint-Malo : Famileo, la start-up intergénérationnelle, part à l'assaut des Etats-Unis

Deux amis, Armel de Lesquen et Tanguy de Gelis, ont fondé Famileo en 2015 à Saint-Malo. Huit ans plus tard, la start-up emploie 60 salariés en CDI et dispose de deux antennes à Barcelone en Espagne et à Boston aux Etats-Unis où s'est installé Armel de Lesquen. Le Royaume-Uni est géré du siège malouin de l'entreprise. Le principe de l'entreprise est de créer une sorte de réseau social de la famille. Une appli permet à des enfants ou petits-enfants d'envoyer des nouvelles régulières et des photos à ses aieux. Ces messages sont imprimés chaque mois sur papier dans une gazette qui leur est envoyé par la Poste.

Tanguy de Gelis, cofondateur revient sur ce succès

France Bleu Armorique : Comment expliquez vous ce développement en France aussi rapide ?

L'une des premières raisons, c'est qu'on propose un service qui a vraiment trouvé sa place au vu du besoin qu'il y a de communiquer avec ses grands parents alors qu'ils sont parfois géographiquement éloignés. En plus, nous avons une offre vraiment simple. On est parti du constat qu'il y a beaucoup d'affection entre les générations, mais elle n'est pas toujours simple à mettre en place parce que nos modes de communication ne sont pas les mêmes, nos modes de vie sont différents. Nous proposons une application qui permet à des enfants ou à des petits enfants d'envoyer en quelques clics des photos et des messages qui sont ensuite transmis de manière automatique sous la forme d'un petit journal papier. On imprime et créé une Gazette envoyée chaque mois aux grands parents. Ils peuvent ainsi la lire, la partager et en discuter autour avec des proches.

Famileo connaît une nouvelle étape avec un développement à l'international l'Espagne, le Royaume-Uni et même les États-Unis. Pourquoi justement ce développement hors des frontières françaises ?

On est des passionnés de la Gazette (rire), tout simplement ravis d'en faire bénéficier un maximum de personnes. Notre développement en France nous donne confiance et la possibilité de nous développer sur de nouveaux pays, chose qu'on a enclenchée il y a quelques temps. On a choisi plus précisément l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis pour des raisons à la fois d'opportunité et des raisons aussi stratégiques en lien avec les usages et les habitudes qui existent dans ces différents pays.

Aux Etats-Unis, votre collègue Armel de Lesquen s'est installé à Boston récemment. Pourquoi partir à la conquête de l'Amérique ?

Les Etats Unis c'est un immense pays avec des personnes qui déménagent beaucoup ou qui vont faire leurs études assez loin de chez elles. Elles se retrouvent éloignées de leurs grands-parents. Le choix de Boston nous a paru le meilleur à nos yeux car la mégalopole est située sur la côte est du pays, donc avec un décalage horaire qui est gérable pour nous en France, et bénéficie d'un écosystème sur place qui facilite nos premiers pas.