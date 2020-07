Saint-Malo : la braderie des commerçants de l'intra-muros annulée

À Saint-malo, plus de 100 commerçants de l'intra-muros devaient organiser une grande braderie vendredi et samedi. Ce ne sera pas le cas : sur décision de la préfecture, la ville a annulé l'événement, en raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid 19.

Ils comptaient beaucoup dessus pour animer l'intra-muros. Finalement, les commerçants ne pourront pas organiser leur braderie annuelle, elle vient d'être annulée par la ville, sur une décision de la préfecture, annonce ce soir le président de l'association des commerçants de l'intra-muros.

On comprend les raisons, même si l'on est profondément déçu"

- Thierry Huon, président de l'association des commerçants de l'intra-muros

Thierry Huon a appris la nouvelle ce mardi soir, trois jours avant le début de l'événement. "On est déçu parce qu'on a passé beaucoup de temps pour l'organiser, pour essayer de trouver des solutions, pour faire en sorte que les gestes barrières soient le plus respectés possible, assure-t-il. Toute la journée, la mairie a essayé d'argumenter, il y a pas mal d'actualité en Bretagne qui a fait que la préfecture n'a pas voulu prendre de risque."

Thierry Huon ajoute que la mairie a également signé un arrêté pour que le port du masque soit obligatoire au sein de l'intra-muros à partir de vendredi.