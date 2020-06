Saint-Malo : le groupe Beaumanoir bientôt propriétaire de Naf-Naf ? Pas si sûr...

Le groupe de prêt-a-porter Beaumanoir, basé à Saint-Malo, est candidat à la reprise de l'enseigne Naf-Naf placée en redressement judiciaire. Le Breton est en concurrence avec un autre candidat qui propose de maintenir plus d'emplois. Réponse attendue le 19 juin.

L'homme d'affaires malouin Roland Beaumanoir va-t-il faire main basse sur les magasins Naf-Naf ? L'enseigne de vêtements est en redressement judiciaire depuis la mi-mai et le groupe de prêt-à-porter breton (Bonobo, Cache-Cache ou encore Bréal) est candidat pour une reprise mais doit faire face à un sérieux concurrent.

Mardi 9 juin, lors de l'audience devant le tribunal de commerce de Bobigny l'offre du Malouin n'a pas séduit tout le monde, selon les informations de l'AFP. Beaumanoir propose de garder 704 des 1.170 salariés de l'enseigne. Son concurrent SY International dirigé par l'homme d'affaires turc Selçuk Yilmaz pourrait sauver 240 emplois de plus et conserver 200 des 221 boutiques. Le Breton promet de continuer à faire fonctionner 170 points de vente.

Les administrateurs seraient favorables à l'offre turque

Du côté du personnel, on penche forcément pour le mieux-disant. Les administrateurs judiciaires seraient aussi plus favorables à l'offre turque. Le PDG de Naf-Naf, Luc Mory s'est prononcé en faveur de SY International, qui fournit son enseigne depuis plus de 30 ans. Seul le procureur de la République semble du coté du groupe Beaumanoir.

La décision finale reviendra au président du tribunal de commerce. Elle est attendue le 19 juin prochain. Dans le même temps, Beaumanoir s'est positionné sur un rachat partiel de La Halle. L'enseigne de vêtements et de chaussures connaît elle aussi de grosses difficultés financières.