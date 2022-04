Saint-Malo : les paquebots de croisière font leur retour après les deux années Covid

Pas moins de 53 escales de paquebots de croisière sont programmées en 2022 au port de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Toutes les escales avaient du être annulées en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.

Un record à Saint-Malo ! 53 escales de paquebots de croisière sont programmées entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2022 dans la cité corsaire, 7 double escales et 9 escales inaugurales sont également prévues. 56.000 passagers sont attendus. Pendant deux ans, en 2020 et 2021, les escales avaient été annulées en raison de la crise sanitaire. Edeis, le gestionnaire des ports de Saint-Malo et Cancale, rappelle que 43 escales avaient eu lieu en 2019 avant la pandémie de Covid-19. "Les croisiéristes sont avant tout américains (environ 55%), allemands (environ 30%) et anglais (environ 10%). Cette clientèle internationale a généralement un budget élevé" précise Edeis dans un communiqué.

Pour le lancement de la saison, deux paquebots sont attendus le mercredi 20 avril : le Champlain de la compagnie du "Ponant" sur coffre entre Saint-Malo et Dinard avec environ 90 passagers et l'Ocean Nova de la compagnie "Antartica 21 Air-Cruises" qui accostera sur le quai Vauban avec 40 passagers. Saint-Malo est devenu le premier port breton pour l'accueil de croisiéristes.