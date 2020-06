EN IMAGES : A Saint-Malo, les Thermes marins ouvrent à nouveau leurs portes

Les Thermes marin de Saint-Malo retrouvent leur agitation d'avant le confinement. Fini les couloirs et les bassins vides, désormais les clients sont de retour pour profiter des thalassos, et de la vue sur le littoral malouin.

Etablissement prestigieux, les Thermes de Saint-Malo ont ouvert leurs portes ce samedi 20 juin, pour le plus grand bonheur de son directeur : _"Jusqu'à fin mai c'était catastrophique, mais depuis quelques jours les réservations repartent à la hausse"confie Olivier Raulic. "Les gens ont besoin, au sortir de trois mois de confinement, de retrouver la plage, la forme et la santé"._

Les Thermes ont ouvert leurs portes ce samedi 20 juin © Radio France - Maxime Bossonney

La distanciation physique doit être respectée dans les bassins © Radio France - Maxime Bossonney

L'obligation d’appliquer plusieurs protocoles sanitaires

Cela fait de longues semaines maintenant qu'Olivier Raulic et ses équipes se préparent. Car les Thermes c'est aussi un hôtel, un restaurant, des boutiques... Ce n'est donc pas évident de jongler entre différents protocoles sanitaires et les 470 salariés ont dû être formés notamment aux gestes barrières. "Se laver les mains, désinfecter les zones de contact, porter des visières etc." explique le directeur des Thermes. Un fléchage a été posé au sol ainsi que des règles strictes de distanciation physique dans les bassins.

Un fléchage au sol a été mis en place partout dans l'établissement © Radio France - Maxime Bossonney

Le salariés ont été formés aux gestes barrières © Radio France - Maxime Bossonney

Le principal pour Olivier Raulic, c'est de rassurer les clients :"On a des équipes médicales, des médecins, des kinés, qui sont très sensibilisés à l'hygiène. Cela fait partie intégrante du job du quotidien" insiste-t-il. De plus, le directeur des Thermes avance des arguments scientifiques : "Le SARS-CoV-2 ne survit pas bien et ne se développe pas en milieu aquatique" dit-il. "En plus, dans nos bassins il y a de l'eau mer chlorée, nous sommes donc dans des milieux très sains".

Néanmoins, Olivier Raulic a un peu de mal à se projeter sur la période estivale, essentiel dans son secteur. Les clients semblent attendre le dernier moment, voir une semaine à l'avance seulement, avant de réserver.