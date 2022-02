Saint-Marcellin-en-Forez : fin de la grève chez Thermal Ceramics

Les salariés de Thermal Ceramics ont repris le travail ce vendredi. Après 25 jours de grève, la direction et les représentants du personnel sont arrivés à un accord : une augmentation de 3,8% a été accordée aux employés, ainsi qu'une prime de 2 500 euros.

Les fours de l'entreprise Thermal Ceramics à Saint-Marcellin-en-Forez, dans la Loire, ont redémarré ce vendredi. Après plusieurs semaines de grève, les représentants du personnel et la direction ont trouvé un accord. En plus d'une prime de 2 500 euros, les 148 salariés du site où sont produits des matériaux isolants, notamment pour l'aéronautique, ont obtenu une augmentation salariale de 3,8%.

Le mouvement avait commencé le 17 janvier, par un débrayage de deux heures chaque jour. Les syndicats réclamaient 5 000 euros de prime et des augmentations de salaires, arguant que l'entreprise avait réalisé plus de 10 millions d'euros de bénéfice net en 2021. Mais devant l'échec des négociations avec la direction, le débrayage s'était transformé en grève totale début février. Si la direction proposait au départ 1,6% d'augmentation salariale, elle vient finalement d'en accorder plus du double.