Saint-Marcellin Vercors : un salon de l'emploi XXL, près de 250 emplois à pourvoir

Non, le pays de Saint-Marcellin ne fait pas que de la noix et du fromage. Le forum intercommunal de l'emploi qui se tient ce jeudi 23 mars à Chatte veut le démontrer : 250 emplois sont à pourvoir et 55 entreprises recrutent, dans des secteurs très différents : plasturgie, sous-traitance de transformation, agro-alimentaire et bien sûr activité agricole.

"Il s'agit notamment d'attirer des travailleurs d'ailleurs, mais aussi de capter des habitants du territoire qui passent leur vie dans les transports pour aller à Grenoble ou à Valence", explique Frédéric de Azevedo, président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère.

Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter

"C'est aujourd'hui un constat national : les entreprises ont de plus de difficultés à recruter des salariés, tous les chefs d'entreprise nous en font part", poursuit Frédéric de Azevedo. Le salon est organisé par quartier, selon les secteurs d'activités.

Par ailleurs, le Covid a changé la donne, constate les entreprises et les pouvoirs publics. "Il y a eu un véritable virage de la proximité au moment du Covid, les gens se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire autour de chez eux", estime Frédéric de Azevedo. "Les salariés ont aussi davantage envie d'un équilibre entre vie privée et vie professionnelle".