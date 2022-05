Saint-Martin-d'Auxigny : les arboriculteurs précipitent les recrutements de cueilleurs de pommes

Il faut environ 2.500 saisonniers en arboriculture en Berry. La moitié reviennent chaque année. Il faut donc en recruter au moins 1.200... et c'est de plus en plus compliqué d'année en année, malgré le nombre de chômeurs de longue durée. Les arboriculteurs avaient déjà sensibilisé l'état et les collectivités locales à la question l'été dernier. Pascal Clavier, président de section arboriculture à la FDSEA du Cher se dit soucieux : " La réunion que nous avions faite il y a plus de six mois a permis d'éveiller les gens au problème mais aujourd'hui tout reste à faire. Ce qui m'interpelle un peu, c'est que la récolte prochaine devrait être plus conséquente que l'an dernier où nous avions connu un épisode de gel. Nous avions eu une demi récolte et malgré cela nous avions eu des problèmes de recrutement. Je me demande ce que cela va être cette année avec une récolte entière qui démarrera vers le 18 août. On peut avoir des pommes qui resteront sur les arbres."

Pascal Clavier, président de la section arboriculture à la FDSEA du Cher © Radio France - Michel Benoit

Une première salve de saisonniers est nécessaire début juin. Des saisonniers pour l'éclaircissage manuel des pommiers. En clair, il faut supprimer certains fruits à venir. " Pour que les pommes puissent grossir, on n'en garde que une ou deux par bouquet " détaille Mathieu Rivière, arboriculteur à Pigny. " Il nous faut quarante à cinquante personnes pour cette opération. " Le gros de la troupe, ce sera à partir du 18 aôut : 85 saisonniers chez les Rivière. Ils seront contents s'ils en trouve cinquante qui restent ! L'année dernière, le domaine avait dû laisser un hectare de golden sur les arbres, faute de cueilleurs. Les producteurs souhaiteraient que la préfecture puisse leur faciliter dès à présent les procédures pour embaucher des demandeurs d'asile ou des travailleurs étrangers. Message reçu 5/5 par Carl Acétone, secrétaire général de la préfecture du Cher : " Il peut y avoir des gens qui vivent de manière régulière sur le territoire national, qui ont envie de travailler et pour lesquels les délais administratifs ne correspondent pas aux délais des arboriculteurs qui ont besoin d'embaucher rapidement pour réussir leur saison. Il faut donc fluidifier les procédures, mettre en place un canal de communication pour que les arboriculteurs nous signalent suffisamment tôt les dossiers sur lesquels ils ont des difficultés pour que l'administration priorise leur étude. C'est sûr, une promesse d'embauche, c'est un argument qu'on regarde avec attention et donc avec bienveillance."

Début juin, les arboriculteurs du Cher auront besoin de saisonniers pour éclaircir les pommiers. © Radio France - Michel Benoit

Autre aberration dénoncée par les producteurs, les vergers ne peuvent plus faire travailler de jeunes de moins de 18 ans : " Monter sur un escabeau, au dessus d'une marche, il faut avoir 18 ans " déplore Pascal Clavier. " C'est une ineptie, même si c'est pour la sécurité des travailleurs. Ce n'est pas possible ! " Mais là-dessus, la réglementation ne changera pas.