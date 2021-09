Saint Martin d'Hères : le projet Neyrpic, enfin sur les rails !

Les travaux du projet Neyrpic à Saint Martin d'Hères enfin sur les rails, après 15 ans d'attente et de recours en justice des opposants. Ces derniers ont décidé de jeter l'éponge après le rejet en juillet dernier du tribunal administratif de Grenoble. D'où la satisfaction du promoteur et des élus.

Le projet de requalification des anciennes usines Neyrpic à Saint Martin d'Hères va enfin sortir de terre, après 15 ans d'attente et de bataille judiciaire d'un groupe d'opposants.

Les travaux vont débuter dans quelques semaines, sur les friches industrielles de l'entreprise qui fabriquait encore au siècle dernier des turbines hydrauliques. Les 5 requérants qui empêchaient l'investisseur Apsys de lancer l'opération en multipliant les recours devant la justice ont finalement décidé de jeter l'éponge.

Ce jeudi, Grenoble Alpes Métropole a signé avec le promoteur Apsys une convention pour l'emploi de personnes en insertion.

Signature de la convention pour l'emploi de personnes en insertion, entre le président Ferrari et le promoteur Maurice Bansay © Radio France - Véronique Pueyo

Apsys s'engage ainsi à réserver 46 000 heures d'insertion à des publics éloignés de l'emploi, soit 5 % des heures de travail que va générer ce chantier de 250 millions d'euros. Un projet qui va changer le visage de Saint Martin d'Hères, se réjouit son maire, le communiste David Queiros. "Nous avons beaucoup de services publics, mais il nous manquait un centre-ville que ce projet va nous donner. Cela va aussi créer des emplois."

Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole, a tenu à féliciter la deuxième ville du département -par son nombre d'habitants, mais aussi celle qui a l'un des revenus par habitant parmi les plus faibles de l'Isère- pour n'avoir rien lâché au cours de ces quinze années de procédure judiciaire. "Je déplore que dans notre pays le temps du papier soit plus long que le temps du projet. Cela retarde notre développement économique. Mais ça y est, le projet va se faire et je suis certain que les Martinéroises et les Martinérois en seront fiers."

De gauche à droite, David Queiros, Christophe Ferrari, Maurice Bansay et Céline Deslattes © Radio France - Véronique Pueyo

Nous voulons l'excellence pour les habitants de Saint Martin d'Hères - Maurice Bansay, président d'Apsys

Lui aussi y a cru ! Le promoteur Maurice Bansay, à la tête d'Apsys, dit qu'il va créer un concept nouveau, qui n'a rien a voir avec les centres commerciaux traditionnels : "Je ne prononce jamais ce terme car _notre projet est totalement innovant_. On va investir beaucoup d'argent, créer plus de 2000 emplois, proposer, sur 10 000 mètres carrés, des lieux de rencontre et de vie, ouverts, avec des arbres, des jets d'eau, qui l'hiver se transformeront en patinoire. Il y aura 86 commerces, 20 cafés-restaurants, un pôle loisirs, 600 places de parkings pour les vélos, un Fab-Lab. Nous voulons l'excellence, non pas parce que nous serions prétentieux, mais pour les habitants de cette ville." conclut, lyrique, l'investisseur, qui a engagé un dialogue avec les opposants au projet. "Ils nous ont suggéré l'idée d'une maison des associations. Nous y réfléchissons."

Projection de ce que sera le projet Neyrpic - Kraken pour Apsys

L'ouverture au public est prévue à la fin 2023.