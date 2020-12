Les contrôles sanitaires dans les magasins se multiplient à l'approche des fêtes. Le directeur de cabinet du préfet et le commandant de police Gojard ont rendu une visite surprise au magasin Jardiland de la zone commerciale de Saint-Maur Cap-Sud

Saint-Maur : la préfecture et la police contrôlent les grandes surfaces à l'improviste

Le directeur de cabinet du préfet de l'Indre le rappelle d'emblée : les chiffres de l’épidémie ne sont pas bons. 14 000 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 800 personnes en réanimation. Les fêtes de fin d'année approche, l'affluence dans les grandes surfaces, augmente. Alors préfecture, police et gendarmes renforcent le contrôle du respect des mesures sanitaires.

L'inspection commence avant même d'entrer dans le magasin. Le commandant de police Gojard jette un coup d'oeil sur les affiches obligatoires : "La jauge maximale de clients est indiquée, les horaires du magasin, les horaires d'affluence, le QR code pour télécharger l'application TousAntiCovid, le rappel de l'obligation du port du masque."

Accompagné de la police, le directeur de cabinet du Préfet de l'Indre Thierry Humbert procède aux contrôles sanitaires dans les magasins © Radio France - François Chagnaud

Pour l'instant, tout est en règle. Aux manettes de cette opération : le commandant Gojard et le directeur de cabinet du préfet de l'Indre, Thierry Humbert. Ils passent en revue les autres mesures sanitaires avec le directeur du magasin. "Vous procédez de temps en temps à des nettoyages ? C'est essentiellement fait sur les caisses, les chariots, les cabas, explique le directeur. Les distances aux caisses sont facilement respectées par les clients ? Oui, les clients sont mesurés et respectent les règles".

Jauge de clientèle réduite

La nouvelle jauge impose 8 mètres carrés d'espace par client. Pour ce magasin de 6 000 mètres carrés, 750 clients peuvent donc être présents en magasin. Avec une subtilité toutefois : une famille ne vaut que pour un seul client, une seule "unité sociale". "Votre système de comptage monsieur, pour savoir combien de personnes vous avez dans votre magasin à un instant T, comment ça fonctionne ?", interroge le directeur de cabinet du préfet. "Sur notre système informatique, on peut extraire à un instant T les clients rentrant et sortant. Nous n'avons jamais atteint le seuil des 750 clients, même sur les périodes de fêtes et de soldes", explique le directeur du magasin.

Les magasins qui ne respectent pas ces règles peuvent être sanctionnés. Premier seuil d'amende : 135 euros. Mais en cas de récidive multiple, la contravention peut devenir délit. Les récalcitrants s'exposent alors à des peines de prison et 3 750 euros d'amende.