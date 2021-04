Saint-Maur : un éleveur bovin transforme son fumier en euros grâce à la méthanisation

Le fumier des uns fait le bonheur des autres. Depuis deux ans, l'éleveur bovin de Saint-Maur Jean-Pierre Garcia se débarrasse des déjections de son cheptel en le vendant à l'usine de méthanisation Méthavert de Villers-les-Ormes. Les voisins de l'exploitation située à deux pas de Châteauroux sont débarrassés de l'odeur, l'éleveur y trouve son compte financièrement et l'usine de méthanisation produit davantage de biométhane, réinjecté dans le réseau domestique de Châteauroux. Près de 8% de la consommation en gaz de ville de Châteauroux provient de ce méthaniseur. Tous y trouvent leur compte.

A commencer par les voisins de la ferme de Jean-Pierre Garcia. Avant l'arrivée de la méthanisation, les tonnes de fumier de ses 650 bovins finissaient dans les champs. Le fumet n'était pas du goût de tout le monde. "On est à 2 kilomètres du centre-ville de Châteauroux. On épandait c'était des quantités importantes, sur des surfaces importantes", explique l'éleveur. L'épandage agricole est réglementé par la préfecture et les services des eaux. Ces règles n'empêchaient pas les voisins d'être incommodés par les effluves du fumier. "Nous avons eu des dizaines de plaintes, c'est même remonté jusqu'au bureau du préfet. On a trouvé cette solution avec Méthavert, c'est une bonne solution pour nous", se félicite Jean-Pierre Garcia.

45 000 euros par an pour du fumier

Chaque année, ce céréalier et éleveur vend 3 000 tonnes de fumier au méthaniseur de Villers-les-Ormes. Chaque tonne est rachetée 15 euros par Méthavert. Une manne financière annuelle de 45 000 euros dont Jean-Pierre Garcia n'est pas prêt à se passer. La rentabilité de son activité d'élevage bovin est faible à cause de la baisse des prix de la viande. "L'engraissement étant compliqué avec un prix de la viande au plus bas, je ne vous cache pas que c'est un débouché qui conforte notre revenu", confirme l'éleveur castelroussin.

Tous les 15 jours, il transporte entre 100 et 120 tonnes de fumier frais entre son exploitation et l'usine Méthavert, huit kilomètres plus loin. Là, le fumier est entreposé dans de grandes cuves, appelés "digesteurs" où le processus de fermentation produit 45 mètres cube de biométhane par tonne de fumier, soit l'équivalent énergétique de 45 litres de gasoil. L'usine Méthavert d'Eric Bergougnan engloutit 60% de déchets d'origine végétale, 10% de rebuts de l'industrie agro-alimentaire. Ces matières premières produisent cinq voire dix fois plus de méthane que le fumier de l'exploitation de Jean-Pierre Garcia, mais le propriétaire de l'usine y trouve tout de même un avantage : "même si la production de gaz n'est pas énorme, cela nous apporte de la biomasse qui permet d'avoir une stabilité au sein des cuves de fermentation. Tout le monde s'y retrouve".

Une fois le gaz extrait, raffiné, puis injecté sur le réseau GRDF, le reste de la cuve appelé "digestat" est utilisé comme engrais. "Il a l'avantage de sentir beaucoup moins qu'un fumier", assure Eric Bergougnan. Lors de la fermentation, les composés soufrés à l'origine de l'odeur caractéristique du fumier sont filtrés et éliminés.

Plusieurs projets de méthaniseurs contestés

Quatre usines de méthanisation fonctionnent dans l'Indre. Dix autres de plus pourraient voir le jour d'ici 2023. Les avantages économiques attirent les communes et les agriculteurs. Mais l'odeur engendrée par la fermentation de matières organiques font craindre à certains habitants une perte de valeur de leur terrain. Riverains et élus de Vatan et Meunet-sur-Vatan s'opposent notamment à la construction d'une usine de méthanisation entre les deux communes.

