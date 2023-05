Saint-Maurice-la-Souterraine en Creuse retrouve du pain frais, une épicerie et un café

On ne pouvait plus boire un verre ni acheter son pain à Saint-Maurice-La-Souterraine, mais c'est de nouveau possible. Un commerce multiservices vient d'ouvrir dans cette commune de 1.200 habitants de l'ouest de la Creuse. Depuis vendredi 5 mai, les clients retrouvent en même temps une épicerie Vival, un dépôt de pain, une vente de journaux et même un bar-café. Il y aura aussi bientôt un espace Française des jeux.

Pour cela, la mairie a rénové entièrement les locaux de l'ancienne boulangerie et l'ancien fournil. Le tout pour 240.000 euros, financé à 80% par des subventions de l'Etat, la région et la communauté de communes. C'est le projet phare de la municipalité élue en 2020. Née à Saint-Maurice, la maire Evelyne Augros se désolait de voir le bourg se vider. La boulangerie avait fermé en février 2022 et le restaurant en 2019. "Quand j'étais enfant j'ai connu jusqu'à six cafés à Saint-Maurice, tout voir fermer était triste. C'est une grande satisfaction d'avoir pu mener ce projet à bien !"

Le multiservices fait aussi bar-café, et la maire Evelyne Augros (à droite) est heureuse d'avoir pu ouvrir ce lieu de vie en plus du commerce. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Ouvert 7j/7 en zone rurale

Derrière le comptoir et la caisse, une seule et même femme : Valérie Geneton, qui a travaillé pendant vingt ans comme vendeuse à La Souterraine. Très motivée, elle prévoit d'ouvrir sept jours sur sept : "Je fais le pain et les journaux, donc ça me paraissait normal d'ouvrir au moins tous les matins. C'est vraiment un service aux habitants, je compte aussi faire des livraisons à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer."

Le multiservices de Saint-Maurice-la-Souterraine est ouvert 7j/7 ! © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Son credo ? Redynamiser les petits bourgs. pas question pour elle de s'installer en ville. Florence, habitante depuis treize ans, est ravie : "Ca manquait d'avoir un petit magasin pour boire un café ou acheter deux ou trois trucs. J'ai pris des babas au rhum et des frites. En plus c'est très accueillant." La fréquentation a d'ailleurs été bonne pour ce premier week-end, notamment vendredi : le soleil a rempli la terrasse. "Les gens sont contents de se retrouver autour d'une bière et d'une petite table ronde conviviale. la vente de pain a eu du succès, il est fortement recommandé de le réserver", sourit la maire.

La maire et la gérante espèrent que les clients seront au rendez-vous les semaines suivantes. "C'est à la fois un commerce de proximité et un lieu de vie", résume Valérie Geneton. Pour faire connaître son commerce et animer la commune, elle organise un marché de producteurs dimanche 14 mai, le matin, devant son multiservices.