Saint-Maurice : les soignants des hôpitaux demandent le paiement intégral de leurs salaires

Les soignants des hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne) demandent leur dû. Selon la CGT, près d'un agent hospitalier sur deux, soit 1.120 personnes, n'a pas été payé correctement par la direction. Le syndicat affirme qu'il y a de gros retards concernant les "éléments variables de paie", c'est-à-dire les heures supplémentaires, et les compléments lorsque les fonctionnaires travaillent les soirs et les weekends. "Depuis mars, tous ces suppléments n'ont pas été payés", précise Charlotte Bourgoin, auxiliaire de puériculture à Saint Maurice.

A cause des retards, je ne pouvais pas manger ce mois-ci

La CGT note que certaines rémunérations ont été réduites de 200 à 500 euros ce mois-ci, soit 25% de salaire en moins. Charlotte Bourgoin a été "amputée d'environ 250 euros sur la paie de mai. Très honnêtement je ne pouvais pas manger ce mois-ci". Et la soignante n'est pas la plus touchée : "_J'ai une collègue qui s'est retrouvée avec une paie de 900 euros pour ce mois_. C'est impossible de vivre avec 900 euros", souffle la soignante.

L'agence Régionale de Santé prend note et verse des compléments

Pour la CGT, "il est indécent et inadmissible qu'après les efforts fournis pendant des années et pendant la crise sanitaire, les agents soient contraints d'implorer leur dû : depuis 15 jours, la Direction les berne et leur ment en régularisant pas correctement leurs salaires". Selon le syndicat, le Directeur de l'agence régionale de Santé (ARS) du Val-de-Marne a été alerté et a répondu "avoir pris connaissance du message".

La CGT Hôpitaux de Saint-Maurice indique que face à la mobilisation, "la direction a versé mardi 9 juin des compléments de salaire allant de 30 à 500 euros", mais "sans rapport réel avec les sommes dues", regrette le syndicat.

L'ARS affirme qu'il y a eu une erreur de paramétrage du logiciel et que les rattrapages de salaire se feront courant juin.