Saint-Mayme-de-Pereyrol inaugure son bar associatif

C'est l'une des bonnes nouvelles de cette fin d'année pour les habitants et habitantes de Saint-Mayme-de-Pereyrol, le retour d'un bar associatif, piloté par le comité des fêtes de la commune (déjà organisatrice de la célèbre foire à la citrouille).

Inauguré le 26 novembre dernier avec les habitants de la commune, "Le Saint-Maymois" est né du rachat d'un ancien restaurant, rénové et transformé en lieu de vie accueillant un service de débit de boissons. Un rachat rendu possible grâce au concours de l'Etablissement Public Foncier, mais aussi du Grand Périgueux et de la mairie. En 2021, le comité des fêtes de Saint-Mayme, porteur du projet, figurait parmi les lauréats du budget participatif du Conseil Départemental, et a pu bénéficier d'une subvention de 12 000€ pour investir dans l'achat de matériels.

Présidé par Jade Ribeireix depuis peu, le comité des fêtes de la commune va piloté Le Saint-Maymois pendant 2 ans, avant que la mairie se positionne sur le modèle de gestion idéal et adapté.

Le café associatif Le Saint-Maymois communique déjà sur plusieurs animations :

Samedi 17 Décembre : Soirée Miss France 2023.

Dimanche 18 Décembre : Finale de la coupe du monde sur grand écran.

A partir du 03 Janvier : After Work tous les mardi de 17h30 à 20h.

Vendredi 06 Janvier : Atelier Galette des rois entre15h et 19h.

Vendredi 20 Janvier : Réunion mémoire d'un village à partir de 15h

Samedi 21 Janvier : Repas Karaoké à partir de 20h

Retrouvez toute l'actualité du café associatif de Saint-Mayme-de-Pereyrol sur la page Facebook du Saint Maymois .