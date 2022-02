Saint-Molf : la chambre régionale des comptes épingle la gestion de la commune

La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire publie, ce jeudi, un rapport sur le "contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Saint-Molf" pour les exercices 2016 et suivants. Le rapport pointe notamment un défaut de fiabilité des comptes et une situation financière "dégradée".

La fiabilité des comptes de la commune doit être améliorée

La chambre demande à la commune de clarifier la présentation de ses comptes. Ce qui inquiète les sages c'est l'état des finances de la commune. "Saint-Molf connaît une situation financière très tendue. Depuis 2017, la commune est confrontée à une hausse de ses charges de gestion (+ 10 % entre 2017 et 2020), deux fois plus importante que celle des produits de gestion (+ 5,14 %)", détaille le rapport. La commune est aussi liée par un emprunt important et donc une capacité de désendettement fortement dégradée. Cette donnée se calcule en années.

Ainsi, à Saint-Molf cette capacité de désendettement est passée de 5.15 années en 2016 à 14.32 années en 2019. Selon la chambre régionale des comptes, la situation s'explique en partie parce-que la commune a engagé "des dépenses d’équipement trop lourdes" pour "une commune aux ressources limitées".

Le train de vie de la commune excède ses moyens financiers

Mais cette situation dégradée ne provient pas uniquement des dépenses d’équipement. Les sorties d'argent liées au fonctionnement sont également trop lourdes, "notamment en matière de charges de personnel". Le rapport indique clairement que "le train de vie de la commune excède ses moyens financiers et le _contrôle de sa gestion paraît inexistant._"

Quelles solutions ?

Dans son rapport la chambre régionale des comptes livre deux pistes à explorer par l'actuelle municipalité pour rectifier le tir : réduire les dépenses de fonctionnement et ne plus recourir à l’emprunt, le temps du redressement, pour financer les dépenses d’équipement. "Au regard des marges de manœuvre limitées à la disposition de la commune, cette nécessaire et urgente action de rétablissement doit absolument s’inscrire dans la durée, laquelle devra probablement être, a minima, celle du mandat en cours", conclu la CRC.