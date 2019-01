Saint-Nazaire : 1,7 milliard d'euros de contrats pour les Chantiers de l'Atlantique

Saint-Nazaire, France

La commande avait été annoncée en octobre dernier par la ministre de la Défense Florence Parly et elle a été signée ce jeudi . Baptisé Flotlog pour Flotte Logistique, ce programme va se faire en coopération avec l'Italie. Les quatre bateaux seront basés sur un design imaginé par le chantier transalpin Fincantieri pour ses navires de type Vulcano. Mais le Français Naval Group qui est maître d'ouvrage a déjà prévu certaines modifications notamment au niveau du bulbe avant ou du mât de ravitaillement.

Deux premiers navires livrés avant 2025

Longs de près de 200 m, ces quatre navires vont remplacer les pétroliers-ravitailleurs vieillissants de la Marine française. Ils auront notamment pour mission d'assister le groupe aéronaval et son porte-avion. Ces bateaux d’une capacité de 13 000 m3 ont une mission de soutien logistique des bâtiments de combat de la Marine nationale et des marines alliées. Ils transportent du carburant pour les navires, du carburéacteur pour les aéronefs, des armes et des munitions, des pièces de rechange, ainsi que des vivres. Ils sont par ailleurs chargés de l’évacuation des déchets et disposent d’ateliers pour effectuer des réparations.

La livraison des bateaux va s'échelonner de fin 2022 à 2029. En raison du plan de charge très serré des Chantiers de l'Atlantique qui construit parallèlement des paquebots, la fabrication de la partie avant des bâtiments militaires devrait être sous-traitée à Fincantieri en Italie; la partie arrière, plus complexe étant fabriquée à Saint-Nazaire.

Par ce contrat, les chantiers de l'Atlantique confirment leur savoir-faire en matière militaire. Après l'épisode mouvementé des BPC commandés par la Russie,cela pourrait représenter un galop d'essai avant la commande d'un nouveau porte-avion pour la Marine française.