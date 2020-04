Saint-Nazaire : 100 euros en chèques cantine pour plus de 2 300 familles

La mairie de Saint-Nazaire a décidé d'offrir des chèques-cantine à 2 300 familles dont les enfants y sont inscrits, à hauteur de 100 euros par enfant. A condition que le quotient familial soit inférieur à 700. Les familles recevront les bons, directement dans leurs boîtes aux lettres. Elles pourront les utiliser en payant leurs achats dans les commerces partenaires de l'action, dont la liste est publiée sur le site de la mairie. 3 387 enfants devraient en bénéficier, selon la mairie.

Le but est de "garantir l'accès à l'alimentation qui demeure une des solidarités fondamentales" selon le maire, David Samzun. Dans cette période de confinement où de nombreuses personnes sont touchées par l'arrêt de leur activité professionnelle, les mises au chômage partiel, les fins de missions d'intérimaire, d'un côté. Par la fermeture des écoles et donc des restaurants scolaires, de l'autre. Le maire a souhaité "atténuer ces difficultés [financières] des familles nazairiennes et assurer l'accès à une alimentation équilibrée pour toutes et tous."

Le maire ajoute que d'habitude, la mairie finance une large part des repas du midi des enfants qui mangent en cantines scolaires, par le biais de l'impôt. Ce dispositif coûte 340 000 euros pour la collectivité et son CCAS et il pourrait être renouvelé "tant que la cantine scolaire n'est pas accessible" selon la mairie.