Saint-Nazaire, France

Ils avaient jusqu'au 12 juin dernier pour se déclarer et pour acquérir jusqu'à 2,4% du capital : 57 % des 3 000 salariés des chantiers navals se sont portés volontaires pour acquérir des actions de leur entreprise. " C'est un succès " selon Benoit Tavernier, chef de projet aux chantiers pour cette opération d'actionnariat des salariés; "cela prouve qu'ils ont confiance dans l'avenir de l'entreprise, qu'ils y sont attachés et qu'ils ont un intérêt particulier pour l'aspect économique". Ils étaient même prêts à aller un peu au-delà du plafond qui est limité à 2,4% du capital et vont investir 2,4 millons d'euros. 30% des ouvriers vont devenir actionnaires, 60 % des techniciens et 80% des cadres, ce qui est une "fourchette haute" selon la direction.

Investissement moyen de 1 500 euros

Le montant moyen investi est de 1500 euros. Pour cette somme, grâce à un abondement de l'entreprise, le salarié obtient en fait 2500 euros d'actions. Pour acheter ces titres, il était possible de le faire via des jours de congés bloqués, via la prime d'intéressement ou via un versement volontaire. D'ici quelques semaines, l'Etat français qui devient provisoirement propriétaire des chantiers navals à 100% devrait donner le feu vert à ces nouveaux actionnaires; à leurs côtés on trouvera des entreprises locales pour 1,5% du capital et Naval Group, autour de 12%. La vente à l'Italien Fincantieri sera finalisée quand l'autorité de la concurrence (française et allemande) aura donné son accord. Fincantieri détiendra alors 51% des parts du chantier français qui doit changer de nom dès le mois de juillet et retrouver son appellation de Chantiers de l'Atlantique. Le capital de l'entreprise est de 120 millions d'euros.