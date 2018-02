Aux chantiers navals STX de Saint-Nazaire, la construction du paquebot géant " Symphony of the Seas" touche à sa fin. Le jumeau de l'"Harmony of the Seas" sera livré à l'armateur américain RCCL le 23 mars. Dès ce jeudi, il prend la mer pour une série d'essais au large.

Ils sont encore plus de 2 200 à travailler à bord du Symphony of the Seas. Le paquebot géant est achevé à plus de 95% mais il reste encore des travaux d'agencement à achever: de la peinture, de la tapisserie, du carrelage etc . Des finitions nécessaires pour satisfaire l'armateur qui risquent de se prolonger jusqu'à la date de la livraison le 23 mars.

Des ouvriers procèdent aux travaux de finition dans la rue commerçante © Radio France - Anne Patinec

Géant, le Symphony of the Seas est le jumeau de l'Harmony of the Seas livré en 2016. Mais il pourrait le détrôner de son titre de plus grand paquebot du monde, grâce à quelques cabines supplémentaires à l'arrière du navire sur les ponts supérieurs, ce qui le rallonge légèrement.

Certains locaux sont loin d'être achevés © Radio France - Anne Patinec

6 680 passagers pourront embarquer à bord ainsi que 2 200 membres d'équipage. Le paquebot représente une véritable ville flottante qui dispose même d'une clinique et d'une cellule de prison.

Les 12 000 plants de Central Park ne sont pas encore arrivés © Radio France - Anne Patinec

A bord, une énorme place est faite aux loisirs et divertissements. On trouve 20 restaurants, des bars, un théâtre de 1 300 places, une vingtaine des piscines, des toboggans, une vague de surf sans oublier la patinoire avec de la vraie glace. On oublierait presque qu'on est sur un bateau.

Des spectacles sont programmés sur la patinoire © Radio France - Anne Patinec

Les tobbogans longs de 40 mètres promettent des sensations fortes © Radio France - Anne Patinec

L'une des nouveautés à bord est la suite familiale de 125 m2. En duplex, elle comporte un petit toboggan intérieur qui permet aux enfants de passer du haut de la pièce au bas. Ils pourront aussi profiter d'une télévision en 3D, d'un jacuzzi sur le balcon et d'une machine à popcorns. Cette suite coûtera toutefois au minimum 12 000 euros pour une semaine pour une famille pouvant aller jusqu'à 8 personnes . Alors qu'elle est encore en chantier, cette suite est déjà réservée jusqu'en 2019.