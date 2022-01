Saint-Nazaire fait le choix de l'électrique pour développer ses bus HélYce

Deux lignes supplémentaires en 2025 avec une quarantaine de nouveaux bus : la mairie de Saint-Nazaire a tranché en faveur de l'électrique car il y a zéro émission carbone et c'est plus fiable que l'hydrogène, aujourd'hui encore à l'état d'expérimentation. Un projet à plusieurs millions d'euros.

Une nouvelle ligne prolongée de Trignac jusqu'à Saint-Marc où la population a explosé ces dernières années. Une autre pour relier l'ouest de la ville, Kerlédé, jusqu'au pied du Petit-Maroc. Le réseau HélYce va s'étoffer dans les prochaines années. Au total, 40 nouveaux bus mis en circulation entre 2025 et 2027 et la mairie de Saint-Nazaire pour renouveler sa flotte a choisi l'électrique. "Le gaz naturel n'est pas sans émission, l'hydrogène n'est pas encore fiable et reste très cher, il nous restait donc cette option de l'électrique", explique Christophe Cotta, adjoint chargé des mobilités.

Les autres bus seront convertis à l'électrique eux aussi au fur et à mesure. "A terme, c'est toute notre flotte qui roulera sans émettre de CO2 et sans bruit", complète le maire David Samzun. Un seul regret pour lui : "Au départ, je plaidais pour l'hydrogène. Mais c'est une technologie encore trop immature et avec l'électrique, on n'insulte pas l'avenir, on pourra facilement se convertir le moment venu et basculer sur l'hydrogène quand ce sera au point".

Un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros

Un projet avec de forts enjeux financiers car il faut rénover la voierie, végétaliser les routes, installer des pistes cyclables sans parler de l'aménagement des dépôts avec le système de rechargement des batteries : "Il y en a pour 48 millions d'euros rien qu'en travaux" indique Christophe Cotta. Et s'ajoute à cela le prix des bus : en moyenne autour de 400.000 euros le bus électrique, batterie comprise. "C'est le prix à payer pour réduire la pollution dans le bassin nazairien", dit encore la mairie qui rappelle que le budget mobilité est à 45% financé par les entreprises. Pour le moment car le Medef a demandé sa suppression.