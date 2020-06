Saint-Nazaire : Airbus tourne la page de l'A380

Pour des raisons financières et sanitaires, la cérémonie qui avait été envisagée pour la sortie des derniers tronçons d'A380 du site de Gron à Montoir-de-Bretagne n'a pas vu le jour. Seuls quelques passionnés d'avions sont venus en bord de route assister au passage du convoi comme Laurent qui accompagnait le roulage du premier tronçon en 2004 et qui regrette la fin de la fabrication du gros porteur.

Toutes les "pointes avant "des Airbus sont assemblées à Saint-Nazaire © Radio France - Christophe Laurent

Départ du port de Saint-Nazaire lundi

Vers 14h15, la "pointe avant" (qui accueille le poste de pilotage) du dernier avion géant est sortie de l'usine et conduite jusqu'au port, escortée par des motards. Quelques instants plus tard, c'est au tour du tronçon central. Lundi, les deux tronçons vont embarquer à bord du bateau Ville de Bordeaux et être acheminés jusqu'à Pauillac. Après avoir remonté la Gironde en barge, ils rejoindront Toulouse par la route.

Les tronçons prendront la mer lundi © Radio France - Anne Patinec

Livraison en 2021

L'assemblage final du dernier A380 comme tous les autres appareils est effectué sur le site de Toulouse. L'appareil doit être livré l'an prochain mais Airbus ne communique pas le nom de la compagnie. Depuis le début de l'aventure en 2004, 251 appareils ont été fabriqués. L'avion, très apprécié des passagers ne s'est pas montré rentable pour les compagnies. L'appareil quadriréacteur s'est avéré être un échec commercial. Il peut transporter de 575 à 800 passagers.