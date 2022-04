Saint-Nazaire : ambiance survoltée pour la livraison du paquebot Celebrity Beyond aux américains

Les Chantiers de l'Atlantique ont livré ce mercredi le paquebot Celebrity Beyond à son armateur américain RCCL. Troisième Célébrity construit à Saint-Nazaire, c'est le plus luxueux avec ses 326 mètres de long et ses 17 étages. Deux ans de construction et 800 millions d'euros pour les Chantiers.

Les Chantiers de l'Atlantique ont livré ce mercredi le paquebot Celebrity Beyond à son armateur américain RCCL. C'est le troisième de la série Célébrity construit à Saint-Nazaire, le plus grand et le plus luxueux avec ses 326 mètres de long et ses 17 étages. Une cérémonie avec les 1.400 membres d'équipages a eu lieu dans une ambiance festive et survoltée. Du vin, des petits fours, quelques discours, beaucoup de musique et d'applaudissements. La première cérémonie de livraison en chair et en os depuis deux ans, depuis le début de l'épidémie de Covid. Le marché de la croisière repart, elles affichent quasi complet pour certaines assurent l'armateur et les Chantiers.

200 machines à sous à bord © Radio France - Hélène Roussel

Le Celebrity Beyond en chiffres :

3937 passagers

1416 membres d'équipages

1635 cabines

17 étages

326 mètres de long

3 piscines

200 machines à sous

14 restaurants et 9 bars

2 ans de construction

4000 personnes mobilisées pendant 2 ans dont 2000 salariés des Chantiers de l'Atlantique

Grand Plazza, un bar et un lieu de spectacle, le coeur du paquebot © Radio France - Hélène Roussel

Le lustre, clou de la grande salle © Radio France - Hélène Roussel

un des 14 restaurants du Beyond © Radio France - Hélène Roussel

Une suite dans le Beyond © Radio France - Hélène Roussel

le théâtre © Radio France - Hélène Roussel

Le mastodonte a donc hissé le drapeau américain ce mercredi et partira d'ici la fin de semaine prochaine pour Southampton en Angleterre avant d'entamer avant de mettre le cap sur Barcelone, la Méditerranée cet été, puis les Caraîbes à l'automne.

les 1400 membres d'équipage réunis autour de la piscine pour la levée du drapeau américain © Radio France - Hélène Roussel

Capitaine Kate Mc Cue, première femme américaine à commander un paquebot de croisière et Lisa Lutoff-Perlo, PDG de Celebrity Cruises, © Radio France - Hélène Roussel

Le Beyond aux Chantiers de l'Atlantique partira avant la fin de semaine prochaine pour Southampton avant de mettre le cap sur la Méditerranée © Radio France - Hélène Roussel

Un quatrième Célébrity est déjà en cours de construction aux Chantiers de l'Atlantique, un cinquième en option. Le Beyond sera peut-être le dernier à fonctionner au fuel. "Toutes les portes sont ouvertes, on réfléchit encore pour choisir un mode de propulsion plus propre" explique Lisa Lutoff-Perlo, PDG de Celebrity Cruises. Peut-être pas du gaz naturel liquéfié comme le concurrent MSC, mais plutôt des multicarburants. "Tout est ouvert" répond mystérieux le patron des Chantiers de l'Atlantique Laurent Castaing.