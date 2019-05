Saint-Nazaire : chez MAN Energy Solutions, les pompiers volontaires peuvent se former sur leur temps de travail

A Saint Nazaire, l'entreprise MAN Energy Solutions permet à ses salariés sapeurs-pompiers volontaires de se former sur leur temps de travail. Une convention a été signée ce lundi avec le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, de Loire-Atlantique.

Saint-Nazaire, France

Quand on sait que la formation initiale obligatoire d'un sapeur-pompier volontaire représente 240 heures sur trois ans, beaucoup hésitent à se lancer. Sur ses 650 salariés, l'entreprise MAN Energy Solutions (qui fabrique des moteurs pour des navires et des centrales électriques) compte quatre sapeurs-pompiers volontaires qui espèrent que la convention suscitera des vocations. Car désormais, ces 240 heures de formation peuvent être effectuées sur le temps de travail et non plus sur les vacances ou les week-ends.

Les volontaires déjà aguerris eux peuvent aussi profiter de la convention pour être formateur sur leur temps de travail ou pour suivre des formations de remise à niveau. Comme beaucoup de salariés de MAN travaillent en quart, ils intéressent particulièrement les casernes car ils sont disponibles les matins ou les après-midis. Et s'ils arrivent en retard au travail à cause d'une intervention, la hiérarchie se montre tolérante.

La convention prévoit que les pompiers volontaires puissent se former sur leur temps de travail © Radio France - Anne Patinec

Plus de 800 conventions déjà signées

La Loire Atlantique compte 3900 sapeurs-pompiers volontaires, 715 professionnels répartis dans 95 centres. Ils réalisent plus de 60 000 interventions par an.

Plus de 800 conventions ont déjà été signées avec des entreprises et des collectivités. Elles concernent la formation mais aussi la disponibilité des salariés qui peuvent être appelés en intervention si leur lieu de travail est proche de la caserne. D'autres conventions prévoient par ailleurs l'accès à la cantine ou au périscolaire d'enfants dont les parents sont partis en intervention.