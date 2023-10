Saint-Nazaire : comment va la vie en HLM à l'heure du 83ème congrès des bailleurs à Nantes

C'est le 83ème congrès HLM ce mardi à la Beaujoire à Nantes. Les bailleurs de toute la France se retrouvent alors que l'inflation s'est installée avec son lot de loyers impayés et entrainant la frilosité générale du marché immobilier, de facto celle des promoteurs. En résumé, le logement social traverse une crise profonde.

ⓘ Publicité

"Maîtriser le foncier, c'est la base" David Samzun

Un contre-exemple : la ville de Saint-Nazaire où le rythme des constructions et des rénovations n'a pas cessé ces derniers mois, ce serait même plutôt tout le contraire dans cette ville qui accueille plus d'un millier de nouveaux habitants chaque année. Le secret ? Une volonté politique et une vision urbaine sur le long terme selon le maire David Samzun.

loading

Résultat : Saint-Nazaire est l'une des rares villes de littoral à afficher plus de 29% de logement social. Malgré tout, 6.000 personnes sont toujours sur liste d'attente pour un HLM et le maire de Saint-Nazaire s'inquiète : "comment nos industries vont-elles tourner si les salariés ne peuvent pas se loger?". Le maire de Saint-Nazaire qui lance l'appel à ses confrères de La Baule ou de Pornic. "L'effort doit être partagé".

Un quartier, Kerlédé, et plusieurs réalités

Dans une tour HLM, comme dans tout un quartier de logements sociaux, il y a plusieurs réalités : les jeunes, les moins jeunes, en solo ou en famille. Parfois il suffit de quelques mètres pour passer de l'enfer au paradis. Comme ici à Kerlédé à Saint-Nazaire, vue sur le front de mer, et la petite route avec le centre commercial qui sert visiblement de frontière naturelle. D'un côté, "la vie est calme et douce, on s'entraide entre voisins", de l'autre, "ce sont les déchets par la fenêtre, les intimidations voir les tirs de mortiers d'artifice dans les fenêtres, les caves et les portes défoncées".

loading