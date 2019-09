Saint-Nazaire : course contre la montre pour réparer le paquebot endommagé

Escale forcée à Saint-Nazaire pour le paquebot Astor, qui a été endommagé lors d'une manoeuvre jeudi dernier à Nantes, victime d'une brèche .Depuis samedi, les équipes de Clemessy Services se mobilisent pour réparer au plus vite. Les 390 passagers allemands repartent en avion ce mardi .

Saint-Nazaire, France

Quai des darses à Saint-Nazaire, une course contre la montre a démarré pour réparer au plus vite le paquebot Astor, long de 177 mètres, arrivé vendredi soir (6 septembre) dans le port. La veille, le bateau a arraché un quai métallique lors d'une manoeuvre de retournement à Nantes. Une brèche de 20 m2 s'est formée à l'arrière-babord du navire, à deux mètres au-dessus de la ligne de flottaison. L'objectif est de réparer cette brèche au plus vite pour que le paquebot puisse repartir.

Pour réparer au plus vite, les équipes travaillent en 3X8 © Radio France - Anne Patinec

Les équipes travaillent en 3X8

Depuis ce week-end, les équipes de Clemessy Services, spécialisées dans ce genre d'opérations sont à pied d'oeuvre. En plus de remplacer les tôles endommagées, il faut aussi réparer les structures car des morceaux de ponts ont été abîmés. Soudeurs, meuleurs se relaient 24 heures sur 24 pour effectuer les réparations au plus vite.

Retour en avion mardi en Allemagne pour les passagers

Cette escale forcée a sacrément perturbé le programme des 390 passagers allemands et des 292 membres d'équipage. Après Nantes, ils devaient rejoindre Rouen puis Bremerhaven (près de Brême) en Allemagne.

Des excursions en bus dans la région de Saint-Nazaire sont proposées aux vacanciers. Dimanche c'était la Baule et ce lundi Pornic. Certains préfèrent découvrir saint-Nazaire à pied. Malgré ce changement de programme, les croisiéristes rencontrés gardent le sourire, photographient la brèche et se disent que "ça aurait pu être beaucoup plus grave". Un retour en Allemagne est prévu ce mardi en avion depuis Nantes. Les représentants de l'armateur allemand Transocean Tours se refusent à tout commentaire.

Des excursions dans la région sont proposées aux passagers allemands © Radio France - Anne Patinec

Quant à l'Astor, il devra encore patienter quelques jours et attendre la fin des travaux avant de pouvoir reprendre la mer.