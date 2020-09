Saint-Nazaire : début de la construction d'une sous-station électrique pour le parc éolien en mer de Fécamp

C'est une branche des Chantiers de l'Atlantique qui se développe, l'éolien offshore emploie de plus en plus de monde et recrute aux Chantiers de l'Atlantique. Ce mercredi, la première tôle de la future sous-station électrique du champ éolien en mer de Fécamp a été découpée. Livraison prévue en 2022.