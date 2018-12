Saint-Nazaire : des gilets jaunes verbalisés pour "stationnement dangereux" sur des ronds-points

Selon les gilets jaunes de Saint-Nazaire, ils sont une quinzaine à avoir reçu des contraventions pour "stationnement dangereux". Leurs véhicules étaient garés sur des ronds-points de la zone portuaire. Ils écopent d'une amende de 135 euros et perdent trois points sur leur permis de conduire.

Saint-Nazaire, France

Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, sur le rond-point du Brivet, près du pont de Saint-Nazaire, les gilets jaunes ne décolèrent pas et poursuivent leurs barrages filtrants. Non seulement, ils estiment que les annonces du chef de l'Etat ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, mais en plus une quinzaine d'entre-eux viennent de recevoir des contraventions pour "stationnement dangereux".

Leurs voitures ou deux-roues étaient stationnés sur des ronds-points de la zone portuaire les 27 et 28 novembre; des jours où l'activité du port a été ralentie par leurs actions. Ils doivent maintenant payer une amende de 135 euros et perdent trois points sur leur permis de conduire.

Les gilets jaunes se disent déterminés à poursuivre leurs actions © Radio France - Anne Patinec

Encore plus en colère

La réception de ces PV ne fait qu'attiser la colère des gilets jaunes qui y voient une forme d'intimidation; ils entendent poursuivre leurs actions et leurs barrages filtrants dans les prochains jours. "C'est une manière dissuasive mais qui ne dissuadera pas, au contraire, s'agace Cécilia, une Gilet jaune. 135 euros, c'est plus de 10% du Smic ! Ça ne fait qu'attiser la colère des gilets jaunes".

Moi j'ai pris deux PV le même jour, l'un à 7h30 du matin car ma voiture sert pour fournir l'électricité au campement et l'autre à 10h16 sur un autre rond-point, où je venais faire le ravitaillement."- Cécilia, gilet jaune