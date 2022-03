Saint-Nazaire : deux paquebots de luxe, nouvelles commandes pour les Chantiers de l'Atlantique

L'information a été confirmée ce jeudi au cours d'une conférence de presse à Paris : les Chantiers de l'Atlantique ont signé deux nouvelles commandes de paquebots. Ca tombe bien car même s'il y a 6 paquebots à construire d'ici 2025, il était temps de remplir le carnet. C'est donc une bonne nouvelle pour le constructeur, qui au passage décroche un nouveau client : après MSC Croisière et RCCL, voici l'américain Ritz-Carlton L'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie de luxe s'est lancé dans la croisière il y a 5 ans mais ses deux premiers navires commandés à un chantier espagnol ont viré à la catastrophe financière. Voici donc comment Ritz-Carlton atterrit à Saint-Nazaire pour construire deux paquebots pas tout à fait comme les autres.

Des yachts géants pour un montant autour de 800 millions d'euros

Ce sont des palaces flottants, avec 500 passagers à bord, au lieu des 5 mille ou 6000 habituellement. Ils mesurent 240 mètres de long, on est donc bien loin du gigantisme des autres, sortis des cales ces dernières années. Ces petits paquebots ou méga yachts tourneront au GNL, au gaz naturel liquéfié. Un contrat signé pour environ 800 millions d'euros, autour de 400 millions le navire. Le premier sortira en 2024, le deuxième en 2025. leurs petits noms ? Ilma et Luminara. Voilà qui permet aussi aux Chantiers de remettre un pied sur le marché du luxe, d'autant que le client, Ritz Carlton a déjà posé une option pour deux autres bateaux. Une bouffée d'oxygène sur le front de l'emploi et "notre fierté à tous" dit le maire de Saint-Nazaire David Samzun dans un communiqué.

Le prochain plus gros paquebot du monde au GNL

Autre nouvelle : l'Oasis 6, dans la série plus gros paquebot du monde et dont la découpe de la première tôle doit avoir lieu le 6 avril prochain, fonctionnera lui aussi au GNL. Un défi technique car il va falloir convertir le modèle pour y intégrer les immenses cuves de gaz naturel. Un tournant aussi car c'est une grande première pour l'armateur américain RCCL qui emboîte ainsi le pas à ses concurrents. Le premier paquebot au gaz naturel qui va sortir des Chantiers est un MSC, dont la mise en service est prévue pour novembre prochain. "Après l'éolien mer, une nouvelle corde verte à l'arc industriel" salue pour sa part le sénateur Yannick Vaugrenard. Le ton n'est pas le même du côté de la CGT Navale qui dénonce la précarité et des salaires trop bas : "au moment où la direction annonce des prévisions de bénéfices record et avec ces nouvelles commandes, la direction des chantiers ne peut plus nous dire que l’argent n’existe pas !"