Saint-Nazaire, France

Long de 306 m, coque bleue, le dernier-né des Chantiers de l'Atlantique, le Celebrity Cruise a pris la mer ce vendredi après-midi pour effectuer sa seconde série d'essais au large de Belle-Ile et de Noirmoutier. Près de 500 ingénieurs et techniciens sont à bord pour réaliser des batteries de tests. Le bateau étant un prototype, cette deuxième période d'essais était programmée. Très haut de gamme, futuriste, le paquebot se distingue notamment par son étrave inversée mais aussi par une sorte d'ascenseur orange situé sur le côté tribord du navire; il s'agit en fait d'un bar-restaurant qui monte et descend au-dessus des flots. Le paquebot pourra accueillir 2900 passagers et compte 1467 cabines.

Près de 500 techniciens et ingénieurs ont embarqué pour ces essais © Radio France - Anne Patinec

Un peu de monde pour assister au départ du Celebrity Edge en essais mer #SaintNazairepic.twitter.com/A48TstDWuP — Anne Patinec (@AnnePatinec) September 21, 2018

Comme à chaque fois qu'un paquebot sort du port de Saint-Nazaire, plusieurs dizaines de personnes étaient là pour immortaliser l'instant. Le Celebrity Edge doit être livré à l'armateur américain Celebrity Cruises le 31 octobre. C'est le premier d'une série de quatre navires. Le retour du bateau est programmé dimanche dans la nuit.