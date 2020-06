Saint-Nazaire-en-Royans : nouvelle mobilisation contre le projet de carrière

Les opposants au projet de carrière sur le Mont Vanille à Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme) manifestent ce samedi à partir de 14h45 sur la plage de la commune. La contestation s'était tassée pendant le confinement, et entre temps, les opposants au projet ont également remporté les élections municipales. Une victoire qui ne permet pas pour autant de mettre un terme au projet. En effet, il existe une "continuité" au sein des institutions : le nouveau maire est tenu par les procédures engagées par son prédécesseur. Cette règle s'applique à la promesse de vente de terrains faite au futur exploitant de la carrière.

Désormais, la municipalité de Saint-Nazaire-en-Royans est officiellement contre la carrière de pierre, une délibération a été votée en ce sens lors du tout premier conseil municipal. "En tant qu'élus, maintenant, on peut porter un message auprès de la préfecture et dire : attention ce n'est peut-être pas un choix judicieux", explique le maire Rémi Saudax.

Mais ce nouveau rapport de force suffira-t-il à obtenir l'abandon de la carrière ? L'enquête publique sur le projet de construction est terminée et le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, avec quatre recommandations. Il demande notamment un aménagement de la route départementale pour rendre la sortie de camion moins accidentogène et que les tirs de mines soient à des dates et heures fixes. C'est désormais à la préfecture de donner ou non son feu vert.