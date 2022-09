Saint-Nazaire : les industries recrutent, le centre de formation de la Fab'Académy s'agrandit

A l'image d'une activité économique dense, le centre de formation dédié aux métiers de l'industrie, la Fab'académy, va s'agrandir à Saint-Nazaire. L'UIMM (l'union des industries et métiers de la métallurgie) va déménager pour accueillir deux fois plus d'apprentis. Permis déposé ce vendredi.

A l'image d'une activité économique dense, le centre de formation dédié aux métiers de l'industrie, la Fab'académy, va s'agrandir à Saint-Nazaire. Le marché de l'emploi bat son plein, les patrons cherchent des bras et l'UIMM (l'union des industries et métiers de la métallurgie) va donc déménager pour accueillir plus d'apprentis.

Un bâtiment moderne de 8700 m2 dans le quartier Heinlex

Basé à Océanis aujourd'hui, le centre va s'implanter dans un immense bâtiment flambant neuf de 8 700 m2 dans le quartier d'Heinlex près de l'hôpital. "Pour l'anecdote, c'est le même architecte qui a conçu la place du Commando" glisse le maire David Samzun. Le permis de construire est déposé ce vendredi. Montant des travaux : 25,7 millions d'euros en partie financés par la Région.

Ces jeunes qu'ils aient un CAP ou un BTS sortent tous avec un CDI à la clé" - Alain Allaire président UIMM 44

Il s'agit pour l'UIMM de répondre à un besoin : l'aéronautique et la construction navale sont des secteurs de quasi plein emploi où les bras manquent, il faut donc former davantage d'apprentis et attirer les jeunes vers ces filières. Pour accueillir 226 apprentis, soit deux fois plus qu'aujourd'hui, le centre pousse les murs avec une quinzaine de formation dans la chaudronnerie, la soudure, la tuyauterie ou la maintenance. "Ces jeunes qu'ils aient le CAP ou le BTS sortent tous de la Fab'académy avec un CDI à la clé" assure le patron de l'UIMM en Loire Atlantique, Alain Allaire. Un campus plus grand pour répondre aussi aux industriels comme Airbus ou les Chantiers qui cherchent toujours des places pour les formations continues de leurs salariés.

Ouverture prévue en 2024

Le nouveau campus à Saint-Nazaire doit voir le jour en 2024. C'est la même démarche à la Roche-sur-Yon où le centre de formation aggrandit doit sortir de terre l'an prochain.