Le groupe SIPA Ouest-France a présenté ce jeudi matin un projet de réorganisation, qui passe par une mise en commun des moyens, des compétences et des contenus de ses différents titres. Le plan prévoit la suppression de 12 à 18 postes à Presse Océan et la fermeture de la rédaction de Saint-Nazaire.

Saint-Nazaire, France

Le groupe de presse SIPA Ouest-France a présenté ce jeudi matin un projet de réorganisation, qui passe par une mise en commun des moyens, des compétences et des contenus de ses différents titres (Ouest France, le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre et Presse Océan). 70 postes seront supprimés sur l'ensemble du groupe, sans licenciement précise la direction. En Loire-Atlantique, le plan prévoit d'ici un an la suppression de 12 à 18 postes à Presse Océan et la fermeture de la rédaction du titre à St Nazaire.

Presse Océan fragilisé depuis des années

"Le journal perd des lecteurs alors que la rédaction n'a cessé de faire ce qu'elle a à faire" commente un cadre du quotidien. Presse Océan ne tire qu' à 28 000 exemplaires. Le paradoxe c'est que l'audience numérique du quotidien dépasse de beaucoup les chiffres de la diffusion papier. Entre 40 et 50 000 visites chaque jour sur presseocean.fr.

"Le modèle économique est mis en danger" affirme ce responsable du titre. Face à cette situation, le groupe Sipa Ouest France prend la décision de supprimer 12 à 18 postes à Presse Océan d'ici un an et annonce la fermeture de la rédaction du titre à St Nazaire. "L'idée "explique un syndicaliste du SNJ c'est que "les journalistes de Ouest France fournissent le contenu de Presse Océan là où Presse Océan ferme".

La version web de Presse Océan deviendra payante

Enfin la direction explique que la version internet du journal deviendra payante, seule une vitrine restera gratuite comme c'est le cas aujourd'hui pour ouestfrance.fr. "Il faut comprendre" dit ce cadre "qu'une information de qualité est payante (...) sans quoi cela met en danger l'entreprise."

Le SNJ pense au contraire que "l'information n'est pas une marchandise" et se dit "inquiet pour l'indépendance des rédactions, des journalistes et de l'information."