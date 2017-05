Saint-Nazaire : fin de la grève aux chantiers STX

Après six semaines de conflit, les grévistes, minoritaires, ont voté ce vendredi la reprise du travail aux chantiers navals de Saint-Nazaire sans avoir obtenu de hausse de salaires.

En assemblée générale, les grévistes, soutenus par la CGT, ont donc décidé de reprendre le travail lundi constatant "une mobilisation incomplète à l'échelle de l'entreprise". Depuis six semaines, ils réclamaient une prime de livraison de navire et une hausse de salaires. Ils ont obtenu le dégel de jours de RTT mais pas de coup de pouce financier. Même s'ils étaient très minoritaires, ils ont paralysé le fonctionnement de l'entreprise qui compte 2600 salariés car ils bloquaient l'unité de fabrication de tôles et de pièces mécaniques. La direction a fait planer la menace de chômage technique.