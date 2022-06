Saint-Nazaire : la crise du logement et du foncier, un enjeu pour les futurs députés

Audrey a fait construire sa maison à Saint-Marc-sur-Mer il y a 13 ans. Depuis, la famille s'est agrandie et le couple gagne mieux sa vie. Audrey et son conjoint espéraient donc pouvoir trouver un nouveau terrain pour construire la maison de leur rêve. Mais au bout de deux ans de recherche "on n'est pas loin de jeter l'éponge. On va peut-être faire agrandir notre maison, même si elle n'est pas bien exposée et que ce n'était pas l'idée de départ. Mais il n'y a rien ou alors trop loin de la mer pour nous. C'est normal aussi de protéger le littoral", explique cette agent de voyage, résignée et conciliante car "nous ne sommes pas malheureux, loin de là!"

Sept mois pour faire valider un permis de construire, c'est trop long" - Erwan Grolier, agent immobilier

Comme Audrey, ils sont nombreux ceux qui ouvrent la porte de cette agence immobilière pour trouver un terrain constructible, la perle rare. "Je leur dis qu'il faut être très patient. Prêt à construire sur des terrains divisés, mitoyens, ou alors il faut pousser plus loin dans les terres, en Brière ou même encore plus loin dans la campagne" explique Erwan Grolier, co-gérant de l'Adresse qui, deux ans après avoir ouvert une agence à Saint-Nazaire, vient d'en inaugurer une nouvelle à Donges.

Le foncier est une denrée rare, à cause de la loi littoral mais aussi des contraintes urbanistiques (interdiction des terrains en drapeau, chemin d’accès minimal, limitation de la hauteur, respect du coefficient de pleine terre etc.) "Toutes ces normes sont des freins à la construction même si elles nous protègent aussi. Il faudrait déjà que le Plan Local d'Urbanisme soit plus transparent et qu'on puisse densifier au maximum du PLU". Il faudrait aussi, selon cet agent, que les validations des inspecteurs pour savoir si tel terrain est constructible soient anticipées par les services de l'Etat. Enfin, il faut aussi raccourcir les délais. "Sept mois entre le dépôt de permis, l'accord de la mairie, puis le recours des tiers. Ca aussi, c'est un frein, une lourdeur administrative qu'on pourrait réduire".

2 ans après avoir ouvert à Saint-Nazaire, l'Adresse s'étand et s'implante à Donges, "les prix sont trop chers à Saint-Nazaire, Donges c'est un marché de report" © Radio France - Hélène Roussel

400 CDI ouverts aux Chantiers, mais on va les loger où ?" - Christophe Cotta, adjoint à l'urbanisme Saint-Nazaire

Les mairies aussi s'arrachent les cheveux pour trouver du foncier et construire de nouveaux logements. "Les Chantiers de l'Atlantique viennent de lancer une grande campagne nationale pour recruter 400 CDI, mais on va les loger où ? "s'exclame Christophe Cotta, adjoint à l'urbanisme de Saint-Nazaire. "On a déjà du mal à loger la population existante. Avec la loi sur l'artificialisation des sols, on est coincés et on est soumis à la même règle que les communes qui n'ont pas ou peu de besoins, voir qui ont une population en baisse alors que nous, elle monte d'1% tous les ans". Selon l'adjoint, les futurs députés devront se battre pour que cette loi soit adaptée à l'attractivité. "Une loi plus restrictive pour les communes qui n'ont pas de besoins, une loi plus permissive pour celle qui sont en plein boum économique et démographique". Un juste équilibre entre économie et environnement, pas toujours évident à trouver. "D'autant qu'en attendant, c'est injuste mais ce sont nos riverains qui en pâtissent. Constructions densifiées et verticales. On n'a pas le choix, on se doit d'accueillir tous ces nouveaux habitants qui viennent travailler sur notre territoire".

Les maisons individuelles sur de grands terrains, c'est terminé" - Jacques Guihéneuf, adjoint à l'urbanisme Guérande

À Guérande, même combat. Entre le littoral, les marais salants et la cité patrimoniale soumise à l'architecte des Bâtiments de France, la mairie a bien du mal à trouver des espaces pour construire et là aussi, répondre à une demande. Encore 125 logements doivent sortir de terre d'ici la fin de l'année, "mais on ne peut plus prendre sur les terres agricoles. À terme, on finira peut-être par construire en hauteur sur des parkings" explique Jacques Guiheneuf, adjoint à l'urbanisme. Faut-il pour autant changer la loi ? "Il faut surtout changer les mentalités. C'est terminé l'époque de la maison individuelle sur un grand terrain, on commence nous avec des terrains à moins de 250 m2".

En attendant, une loi s'impose : celle de l'offre et de la demande. Résultat, à Saint-Nazaire, pour un terrain constructible de 300m2, comptez entre 150 000 et 200 000 euros.