Saint-Nazaire, France

C'était une décision de la mairie de Saint-Nazaire : le parking au nord de la gare est devenu payant depuis lundi 27 août. La première heure est gratuite. Mais il faut ensuite payer (la grille des tarifs ci-dessous). Comptez par exemple 1, 20 euro pour 2 heures de stationnement. Une journée entière nécessite de payer 5 euros. Un changement qui n'est pas une surprise pour les usagers. Mais cela les agace un peu. "C'est pas très cher non plus mais c'est un peu débile de rendre payant un parking gratuit à la base. _On nous force à prendre les transports en commun et au final on doit payer le parking et le transport. Autant payer l'essence_", témoigne Sullyvan.

La grille des tarifs toutes les cinq minutes © Radio France - Jérôme Collin

Lutter contre les "voitures ventouses"

La mairie de Saint-Nazaire se justifie. Elle en avait marre de voir le parking utilisé par des voitures qui restaient sur place plusieurs jours et pour une toute autre raison que les voyages ferroviaires. "Le but est de garantir, quelle que soit l'heure de la journée, une place pour celui qui en cherche une. Le pire serait qu'un utilisateur du train approcherait des barrières de contrôle et verrait que le parking est complet. Ce n'est pas ce qu'on souhaite", assure Jean-Jacques Lumeau.

On avait des voitures ventouses garées plusieurs jours. Il n'y a pas d'autres solution que de faire payer le parking", Jean-Jacques Lumeau

Un abonnement annuel disponible pour 160 euros

La mairie indique également que le parking offre un accès direct à la gare avec une passerelle. Et un abonnement à 16 euros par mois ou 160 euros par an est disponible. 26 personnes en ont fait la demande, selon la mairie de Saint-Nazaire. Mais cela représente quand même un budget conséquent. "Le consommateur, c'est le dindon de la farce. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous à nous pomper notre fric, mais ça commence à être fatiguant", s'agace Philippe. Jean-Noël, qui travaille à Nantes, renchérit. "Moi qui suis sous curatelle, je ne peux pas tout payer. Ça va faire juste", explique-t-il.