Saint-Nazaire : la grève dans les cantines se prolonge, préavis jusqu'au 21 octobre

Les 21 écoles primaires de Saint-Nazaire sont concernées par ce mouvement de grève. Les cantines sont fermées depuis lundi et vont le rester. Les responsables d'office et les aide-cuisine dénoncent une inégalité de traitement avec les cuisiniers qui ont obtenu une prime en juin, entre 85 et 110 euros par mois.

Les "cantinières", un métier quasi exclusivement féminin, dénoncent des conditions de travail et des responsabilités accrues avec l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés (entre 3 et 4% par an) et réclament "de la considération, du respect, l'équité".

La mairie répond que cuisinier et responsable d'office, "ce ne sont pas les mêmes métiers ni les mêmes primes", ne ferme par la porte à la discussion mais refuse de céder dans l'urgence. "Il faut tout remettre à plat sans se précipiter" assurait ce mardi à France Bleu Loire Océan, Céline Paillard, l'adjointe aux ressources humaines.

La CGT a pris acte et a donc prolongé le préavis jusqu'au 21 octobre. La mairie prévient les parents par SMS. Et la plupart du temps, faute de bras, l'option pique-nique froid, n'est même plus proposée. Aux parents de s'organiser.