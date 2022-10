Saint-Nazaire : la grève dans les transports en commun se durcit encore

Dans les transports en commun de Saint-Nazaire, le mouvement de grève pour obtenir une revalorisation de salaire de 4%, à l'appel de la CGT et de la CFDT, va encore se durcir ce vendredi.

Quasiment tous les bus à l'arrêt

C'est simple, la Stran annonce que quasiment tous les bus seront à l'arrêt. Seule la ligne entre la cité sanitaire et la gare de La Baule circulera, et encore partiellement. Même chose pour celle entre Saint-Nazaire et Besné.

Pour les transports scolaires, ils circuleront normalement le matin mais seront perturbés l'après-midi.