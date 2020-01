Saint-Nazaire : la naissance d'un paquebot racontée à tous

Saint-Nazaire, France

Des premiers plans dans les bureaux d'études au parc aquatique au sommet du paquebot, le livre nous fait suivre les grandes étapes de la construction d'un géant des mers avec une place privilégiée pour les clichés de Bernard Biger. Les textes courts d'Elisabeth Dumont-Le Cornec accompagnent les photos.

le photographe apprécie particulièrement le petit matin - Bernard Biger

De nombreux portraits de salariés illustrent l'ouvrage - Bernard Biger

Photographe indépendant, Bernard Biger a travaillé aux chantiers pendant près de 40 ans et continue à être passionné. Et tout au long de la construction, de nombreux moments s'avèrent photogéniques. La nuit et le petit matin fascinent particulièrement le photographe. Au delà du gigantisme et de l'esthétisme, c'est l'aventure humaine qui passionne le plus Bernard Biger, le défi que les milliers de salariés réussissent à relever à chaque fois. Des portraits de salariés rappellent que sans les hommes ces géants des mers n'existeraient pas . Pour les fêtes de fin d'année, la direction des Chantiers de l'Atlantique a offert un exemplaire de l'ouvrage à tous les salariés. Le livre coûte 14,50 euros

Les principales étapes de la construction sont évoquées - Bernard Biger