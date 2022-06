À Saint-Nazaire, la France produit pour la première fois de l'électricité grâce à ces éoliennes en mer

Cette semaine, pour la première fois en France, des électrons ont été produits à partir d’une éolienne en mer installée au large de Saint-Nazaire ont annoncé ce vendredi l'opérateur et le gestionnaire du réseau, EDF et RTE qui achemine à terre l'énergie produite en mer. "Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire a produit les premiers mégawattheures issus de l'éolien en mer français". Pour être plus précis encore, ce sont autour de 180 mégawattheures qui ont pu être injectés ces dernières heures dans le circuit de distribution. "Et bientôt 2 autres vont suivre, nous allons avancer progressivement ainsi jusqu'à l'automne" annonce Olivier de la Laurencie, directeur EDF du parc éolien en mer.

Le Vole aux vents qui transporte les éoliennes 4 par 4 du port de Saint-Nazaire jusqu'au champ au large du Croisic © Radio France - Hélène Roussel

180 mégawattheures injectés dans le circuit et ce n'est que le début

Le parc en mer de Saint-Nazaire, tout premier en France à entrer en service, comptera d'ici à l'automne, 80 éoliennes étendues sur prèsde 80 km2, la plus proche à 12 km des côtes. On les voit déjà depuis La Baule ou le Croisic. Depuis la première pose en avril, 28 éoliennes sont à ce jour installées, la moitié des câbles sous-marins également. EDF tient son planning, les éoliennes seront donc en service les unes derrière les autres. "A l'heure où il faut verdir et changer nos modes de consommation, en tant qu'homme et citoyen, je suis très fier", glisse encore le directeur du parc.

A terme, ce parc éolien en mer produira 480 MW, soit l’équivalent de la consommation domestique annuelle de 700 000 personnes, 50% de la consommation domestique de toute la Loire-Atlantique.

D'autres parcs éoliens en mer sont actuellement en cours de construction en France. Celui de Fécamp en Seine-Maritime, (les Chantiers de l'Atlantique ont construit la sous-station qui partir fin juin du port de Saint-Nazaire), doit être mis en exploitation courant 2023, avant ceux de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et de Courseulles-sur-Mer (Calvados). Celui de Dunkerque est en cours de développement.