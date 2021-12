Saint-Nazaire : la Ville sort le carnet de chèque pour ses agents

Une revalorisation salariale pour 895 agents de la ville de Saint-Nazaire. Dans un contexte tendu par la nouvelle loi qui impose aux agents territoriaux de travailler plus, la mairie leur propose 10 minutes en plus par jour pour éviter de perdre des jours de congé et donc une augmentation.

La nouvelle loi sur les 35 heures hebdomadaires obligatoires pour les agents publics à partir du 1er janvier 2022 crispe les relations entre les collectivités et les agents. Désormais ce sont 1607 heures obligatoires, or, les agents de la Ville et de la communauté d'agglomération de la Carene sont en dessous, il leur manque 14 heures au compteur. Céline Paillard, adjointe au maire en charge des ressources humaines, leur propose donc de travailler 10 minutes de plus par jour pour éviter de perdre des jours de congé. Par ailleurs, les critères pour obtenir une dérogation au titre de la pénibilité sont toujours en cours de discussion.

1,7 millions d'euros pour revaloriser le salaire des agents

La Ville sort aussi le carnet de chèque. D'abord pour harmoniser les salaires : les agents de la Ville était moins bien payés jusqu'ici que ceux de la Carene. Ensuite, suivant le décret national, pour revaloriser l'ensemble de ses fonctionnaires. Il s'agit d'une augmentation générale de 20,71 euros brut par mois pour tous mais les agents de terrain les moins bien rémunérés (certains échelons de la catégorie C) auront, eux, droit à une autre augmentation. Exemple : les 280 animateurs de la Ville toucheront entre 45 et 90 euros brut par mois. Les policiers municipaux, reconnus comme métier en tension, verront leur indemnité passer de 67 à 180 euros. Il y aura aussi au 1er janvier une revalorisation pour les assistantes maternelles. Au total, Saint-Nazaire avec la Carène, va débourser pour ses agents 1,7 millions d'euros.

Une meilleure reconnaissance du métier d'animateur

A propos des animateurs, en grève ces jours-ci, Céline Paillard fait état d'une rencontre avec la délégation syndicale. "On a bien conscience que leur journée est hâchée. Tôt le matin, tard le soir, parfois il faut changer de site. Et les protocoles covid à faire, puis à défaire les épuise, le ras-le-bol est exacerbé". Au-delà de la revalorisation salariale, la Ville ouvre la porte à une indemnisation de transport pour défrayer l'animateur qui se déplace d'une école à une autre. Des tables rondes vont aussi être organisées pour redéfinir les fiches de poste, les missions de chacun et le temps de travail. Alexis, animateur et délégué CGT réagit :"il était temps, nos fiches de postes n'ont pas été revues depuis 2016. Les gens croient qu'on fait de la garderie et des colliers de nouilles, sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on nous demande. On nous demande de travailler par projets, d'avoir une démarche pédagogique. On avait besoin que notre travail soit reconnu à sa juste valeur". Est-ce que ça signifie la fin de la grève ? "On a bon espoir pour la rentrée. Mais ce n'est pas au syndicat de trancher. On attend les promesses écrites de la Mairie et ce sont les animateurs qui décideront de la suite".

Quant au sous-effectif chronique dans cette profession, l'adjointe au maire déplore le manque de candidats. "Ce n'est pas faute de vouloir. On organise une commission recrutement toutes les semaines. On a engagé 30 nouveaux animateurs début septembre, 14 sont déjà partis et ne sont pas remplacés".