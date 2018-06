Saint-Nazaire, France

La société qui appartenait à un fonds de pensions allemand Bavaria a connu de grosses difficultés ces dernières années. Rachetée par le groupe breton Armoric Holding en juillet 2017, Sides, qui compte 185 salariés, commence à sortir la tête de l'eau.

Tous les camions sont testés en conditions réelles, en présence du client dans l'usine © Radio France - Anne Patinec

Sur les 300-350 camions fabriqués chaque année sur le site nazairien, 60% partent à l'export. On les retrouve sur de nombreux aéroports du globe ou sur des sites industriels comme des raffineries; on peut aussi les voir en version kaki sur des zones de conflit comme au Mali où ils accompagnent les hélicoptères de l'armée française. Et puis, ils sont aussi très présents dans l'hexagone, dans les casernes de pompiers. Le prix des véhicules s'échelonne de 200 000 euros à un million d'euros.

Dans l'activité de Sides, les camions de pompiers pour la Sécurité Civile représentent 30% du chiffre d'affaire, les camions pour les aéroports 20%, ceux destinés aux sites industriels 20% et la maintenance des engins 30%.

Sides assure aussi la maintenance des véhicules, dont les camions de l'armée française déployés au Mali © Radio France - Anne Patinec

En dehors des chassis, la quasi totalité des pièces, les pompes, les canons à eau, les citernes, sont imaginées et fabriquées à Saint-Nazaire. Armoric Holding, le repreneur a décidé de s'appuyer sur ce coeur de métier et ce savoir-faire pour relancer l'activité, de moins sous-traiter mais aussi de diversifier.

la plupart des pièces sont imaginées et fabriquées sur le site de Saint-Nazaire © Radio France - Anne Patinec

Des camions "anti-émeutes" pour l'Asie

Trois camions "anti-émeutes" viennent d'être fabriqués pour un pays asiatique et à cette occasion Sides vient de recevoir un trophée à l'export. Armoric Holding réfléchit aussi à créer une usine de fabrication de camions de transports de fonds sur le site de Saint-Nazaire; l'une de ses filiales en fabrique déjà. Le groupe espère devenir un des leaders européens de la carrosserie de spécialité.