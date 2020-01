Saint-Nazaire : le futur parc éolien en mer entre dans sa phase industrielle

Saint-Nazaire, France

Pour les industriels qui se sont lancés dans la filière des Energies Marines Renouvelables depuis près de dix ans, cette première tôle découpée dans l'un des ateliers des chantiers navals est particulièrement importante. Enfin, on passe au concret. L'appel d'offres concernant ce parc éolien de Saint-Nazaire remonte à 2011.

La sous-station électrique, c'est le centre névralgique du futur parc éolien. Pesant plus de 3 000 tonnes avec sa fondation, elle transforme le courant généré par les 80 éoliennes et l'envoie à terre via des câbles sous-marins. Personne ne vit à bord, tout est géré à distance. Des équipements sont toutefois prévus pour les équipes de maintenance. La sous-station électrique quittera les Chantiers de l'Atlantique l'été 2021. Situé à 12 kms au large du Croisic, le parc de Saint-Nazaire doit produire 20% de la consommation en électricité des habitants de Loire-Atlantique d'ici la fin 2022.

Deux autres sous-stations à venir pour les parcs de Normandie

Bonne nouvelle pour les Chantiers de l'Atlantique, ils viennent de décrocher l'appel d'offres pour deux autre sous-stations électriques pour les futurs champs éoliens de Fécamp et Courseulles-sur-Mer en Normandie. 400 personnes vont travailler sur la construction des sous-stations dont la moitié de sous-traitants. Les trois sous-stations électriques destinées aux champs français représentent un million d'heures de travail.

Jusqu'à présent, les Chantiers de l'Atlantique ont fabriqué trois sous-stations uniquement pour l'export. Leurs transformateurs géants équipent des parcs en Grande-Bretagne, Allemagne et Belgique.