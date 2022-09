Saint-Nazaire : le maire demande le reclassement du port en "port national"

Le maire de Saint-Nazaire demande au gouvernement que le port de Nantes Saint-Nazaire, retrouve son statut national. Edouard Philippe, l'ancien premier ministre, l'avait déclassé, il y a quelques années, en port régional. David Samzun rappelle l'importance de ce port, pour la France, au cours de ses derniers mois, voire dernières années : "Si nos infrastructures, nos industriels, notre port, n'avaient pas fonctionné, _la France et l'Europe seraient en grande difficulté_. Je pense au terminal méthanier, à la raffinerie et à la centrale de Cordemais qu'on doit rouvrir pour ne pas être dans le noir".

Reconsidérer le statut

Le maire de Saint-Nazaire argumente : _"_Ici, on fait le boulot. Ici, on fabrique la transition énergétique, notamment avec l'éolien. Je demande à reconsidérer le statut et que le port de Nantes-Saint-Nazaire soit traité de la même façon que les grands ports". David Samzun fait référence aux ports de Dunkerque Rouen et Marseille.