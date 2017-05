Saint-Nazaire : le Méraviglia, dernier né des chantiers navals STX, livré à MSC

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron est attendu ce mercredi aux chantiers STX de Saint Nazaire pour assister au changement de pavillon du Méraviglia. Après 26 mois de travaux, le paquebot le plus grand d'Europe va être livré à l'armateur italo-suisse MSC, client historique du site nazairien.

Long de 315 mètres, le Méraviglia représente un puzzle de plus de 300 000 pièces, 35 000 tonnes d'acier et six millions d'heures de travail pour les chantiers navals de Saint Nazaire. La construction du prototype a démarré en avril 2015. Plus large mais moins long que ses prédécesseurs, il pourra accéder plus facilement à certaines ports en Méditerranée. Plus de 5700 passagers pourront embarquer à bord ainsi que 1536 membres d'équipage. 75% des 2246 cabines disposent d'un balcon.

Nombreuses innovations

La grande promenade intérieure s'étend sur deux ponts © Radio France - Anne Patinec

L'une des grandes nouveautés à bord, c'est la grande promenade intérieure, longue de 96 mètres bordée sur deux niveaux de nombreuses boutiques et restaurants. Le plafond, avec ses 480 m2 incurvés en leds, propose différents panoramas. Le bateau, totalement connecté, dispose d' internet à haut débit mais aussi d'un système pour géolocaliser les passagers. Pour ceux qui le souhaitent, un espace détox où les communications seront coupées sera également accessible.

Le plafond en led de la promenade intérieure © Radio France - Anne Patinec

Priorité aux loisirs

A chaque pont, des espaces de loisirs sont répartis. Le paquebot compte plusieurs discothèques, salles de sports, un grand casino, des simulateurs de F1 ainsi qu'un spa. Un restaurant et un bar seront même ouverts 24h sur 24. Sur les ponts supérieurs, le parc aquatique dispose de plusieurs piscines et toboggans. Plusieurs espaces sont dédiés aux enfants avec même une nursery pour les plus petits. A l'arrière, du paquebot, une salle de spectacles accueillera des représentations du Cirque du Soleil.

Plusieurs piscines sur les ponts supérieurs © Radio France - Anne Patinec

Sécurité renforcée

La réglementation préconisant de garder les passagers le plus longtemps à bord en cas d'incendie ou de voie d'eau, la stabilité et l'étanchéité des compartiments du navire ont été renforcées. Pour conserver un confort minimum, plusieurs systèmes comme le conditionnement de l'air ou le traitement des eaux sont dédoublés.